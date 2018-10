Deze Erasmusweek leen je geen boek maar een mens

Het gesprek aangaan met elkaar. Daar gaat de Erasmusweek over, die vrijdagochtend van start gaat. De 552e verjaardag van de Rotterdamse filosoof wordt een week lang gevierd in de Centrale Bibliotheek van de stad.

Het thema van de Erasmusweek van dit jaar is 'gesprek', naar aanleiding van het verschijnen van ‘Colloquia’ van Erasmus, vijfhonderd jaar geleden.

Elkaar leren kennen

De filosoof geloofde er heilig in dat je gesprek onthult wie jij bent, schreef hij in die tekst. Om iemand echt te leren kennen moet je daarom een gesprek aangaan, vond Erasmus. Hij stelde: doe dat niet alleen met de mensen die je toch al kent, maar ook juist met mensen die heel anders zijn dan jij.

Daarom iedereen zaterdag in de bibliotheek een mens lenen, in plaats van een boek. In deze 'human library' lees je samen een uitspraak van Erasmus en raak je aan de hand daarvan in gesprek. Je praat ongeveer tien minuten met bijvoorbeeld een imam of een militaire transgender.

Gedachtegoed van Erasmus

Tijdens de aftrap van de Erasmusweek, op vrijdagmiddag, wordt de Lof der Zotheidspeld uitgereikt aan journalist Hugo Borst. Deze speld is voor een Rotterdammer die zijn werk in de lijn van het gedachtegoed van Erasmus uitvoert. Borst maakte zich hard voor de ouderenzorg in de regio.