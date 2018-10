Podcast: 'Als je het minst verwacht van Feyenoord, zijn ze tot het meest in staat'

Luister hier naar een nieuwe aflevering van Podcast Rijnmond, de wekelijkse podcast waarin leden van de sportredactie van RTV Rijnmond spreken over het regionale voetbal.

Uiteraard is de klassieker die komend weekend in Amsterdam gespeeld wordt een belangrijk thema in de podcast. Hoewel de algemene teneur is dat Feyenoord weinig kans maakt tegen Ajax, is er ook reden tot hoop:"Juist als we het minst verwachten van Feyenoord, is de club tot het meest in staat," zo wordt er gezegd.

Ook de ontwikkelingen bij Sparta, dat tegen Telstar de eerste periode kan winnen, Excelsior en FC Dordrecht komen natuurlijk aan bod.

