Het Klassiekermoment van Bart: de golden goal van Mike Obiku

In aanloop naar De Klassieker blikt RTV Rijnmond Sport de komende dagen terug op eerdere edities van Ajax - Feyenoord. Ondanks dat de Rotterdammers de laatste jaren in Amsterdam bijna geen resultaten halen, zijn er nog genoeg iconische momenten te benoemen. RTV Rijnmond-presentator Bart Nolles gaat terug naar 1995.

"Weinig origineel, maart 1995, ik was een puber van dertien. Voor de buis met mijn vader, kijkend naar de kwartfinale van toen nog de Amstel Cup. In het Olympisch stadion maakte Mike Obiku de winnende en wat me bij staat, los van de enorme blijdschap en de heerlijke goal, is het shirt uittrekken en in de hekken hangen van Obiku. Sindsdien is Obiku een held voor het leven", aldus Nolles.

Feyenoord won daarna nog maar sporadisch in Amsterdam. Komende zondag is Ajax de torenhoge favoriet. Er zijn twee kampen. "Het ene kamp zegt: ik ga onderduiken, het wordt verschrikkelijk. Het andere kamp zegt: juist nu niemand iets verwacht, is Feyenoord misschien wel in staat tot een stunt. Ik begeef me toch in dat eerste kamp."