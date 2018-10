Deel dit artikel:













Playlist Muziek voor Volwassenen 20-10-2018 muziek-voor-volwassenen-01

In deze aflevering is het Album van de Week "Life Will Humble You" van Malford Milligan & The Southern Aces.

Verder in de uitzending muziek van o.a. Rodney Crowell, Bintangs, J.B. Hutto en John Hammond.

Documenten: PlaylistDerksen181020