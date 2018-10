Excelsior mist drie spelers tegen De Graafschap

Excelsior moet het zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen De Graafschap doen zonder Desevio Payne, Mikael Anderson en de geschorste Sonny Stevens. Ali Messaoud keert bij de Kralingers juist weer terug van een schorsing.

Luigi Bruins ging vrijdag tijdens de training uit voorzorg eerder naar binnen. Hij is gewoon inzetbaar in Doetinchem. Excelsior staat momenteel achtste in de eredivisie met twaalf punten. De Graafschap bivakkeert onderin, met zeven punten uit negen duels.

De Graafschap - Excelsior begint zaterdag om 19.45 uur.