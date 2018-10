Van Bronckhorst in aanloop naar Klassieker: 'Natuurlijk heeft Ajax zwakke punten'

Aanstaande zondag is het na weken van vooruitblikken om 14.30 uur tijd voor De Klassieker, Ajax - Feyenoord. Ondanks het kleine verschil op de ranglijst, wist Feyenoord in 2005 voor het laatst te winnen in de Arena. Toch ziet trainer Giovanni van Bronckhorst genoeg mogelijkheden zondag.

"Natuurlijk heeft Ajax zwakke punten, dat zag je ook tegen Benfica", begint Van Bronckhorst. "In de openingsfase kon Benfica een paar keer scoren in de omschakeling. Ajax is dan wel vast aan de bal, maar ze geven ook ruimte weg. Wij willen in eigen kracht blijven spelen. Aan de bal moeten wij iets brengen. Als Ajax de bal heeft, moeten wij zorgen dat ze niet in het spel komen. Wij zullen zondag goed voor de dag komen, we hebben er vertrouwen in en het gevoel is goed."

"Ik heb veel Klassiekers mogen spelen, in binnen en buitenland", gaat de trainer van Feyenoord verder. "Dat blijft speciaal, het is meer dan drie punten pakken. Het geloof moet er zijn. Je moet daarheen gaan om de wedstrijd te winnen en daar zijn we ook toe in staat. Als je wint ga je over Ajax heen, en blijf je bovendien in het spoor van PSV."

Steven Berghuis is gewoon fit en kan spelen tegen Ajax, Luis Sinisterra en Ridgeciano Haps zijn wegens blessures nog niet beschikbaar voor Feyenoord. De wedstrijd Ajax - Feyenoord is aanstaande zondag uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond Sport.