Hugo Borst krijgt onderscheiding: 'leuk en eervol'

Het belooft een mooie dag te worden voor Rotterdammer Hugo Borst. Vrijdagmiddag krijgt hij de Lof der Zotheid-speld uitgereikt. Die prijs, vernoemd naar het werk van Desiderius Erasmus, werd eerder aan Rotterdammers als Loes Luca en Inez Weski gegeven.

"Ik vind het leuk en eervol," zegt Borst, die de onderscheiding krijgt omdat hij net als Erasmus geen blad voor de mond neemt als iets hem bezig houdt. "Maar ik ben wel realistisch. Dit is wel veel eer. Erasmus is een man die vijfhonderd jaar later nog gelezen wordt. Wie kan dat zeggen?"

De jury roemt Borst ook om zijn boeken Ma, en Ach Moedertje. Daarin schrijft Borst over het verzorgen van zijn moeder. De moeder van Borst, die Alzheimer had, overleed eerder dit jaar.

"Ik ben opgelucht dat mijn moeder is overleden. Voor mijn moeder was het een zege dat ze uit haar lijden werd verlost. In de laatste fase was ze verworden tot iemand die alleen maar ligt en met wie nauwelijks contact te krijgen was.''

Erasmus

Borst verdiepte zich onlangs in Erasmus. "Iedereen wist wie hij was, ik ook. Ik las geen werk van hem, dat doet toch niemand? Maar nu heb ik het wel gedaan. Ik heb deze week 's avonds en 's nachts gelezen in zijn boeken. Dan kom je tot de ontdekking dat het verrassend actueel is."

"Erasmus gaat flink tekeer tegen wat hij vindt dat niet deugt. Tegen geldverkwisting in de kerk bijvoorbeeld, of beeldenverering. Ik zal hem geen feminist noemen, maar hij was tegen bijvoorbeeld uithuwelijken."

Vrijdagmiddag is de plechtigheid in het Stadhuis. Daarna is er een borrel. "Maar om acht uur begint Sparta - Telstar. Die wedstrijd wil ik niet missen. Dan doe ik de speld weer af en mijn Sparta-speld weer op. Alles op zijn tijd. Eens kijken of Sparta periodekampioen wordt. Het kan zomaar."