Film Vlaardingse olifantenspecialist in première

Tijdens het Rotterdamse Wildlife Filmfestival gaat "Forest Hope" in première. Daarin wordt de van oorsprong Vlaardingse biologe Antoinette van de Water gevolgd met haar projecten voor olifanten.

Van de Water(43) belandde in 2002 als backpacker in Thailand en trok zich direct het lot aan van de olifanten. "Vanwege het toerisme worden olifanten naar de grote stad gehaald, waar ze vaak worden verwaarloosd. Ze moeten kunstjes doen, wat onnatuurlijk is. Ik besloot vrijwilliger te worden en olifanten terug te brengen naar de natuur."

Wat begon met twee olifanten is uitgegroeid tot de grote stichting Bring the Elephant Home . Van de Water heeft haar werkgebied inmiddels verlegd naar Zuid-Afrika, waar zij in het bijzonder de relatie tussen olifanten en mensen bestudeerd.

Bijen

"Olifanten kunnen voor problemen zorgen, als zij bijvoorbeeld plantages verstoren. In het verleden werden de dieren dan vaak doodgeschoten. Wij proberen de olifanten op andere manieren op afstand te houden, met name door bijen in te zetten. Olifanten zijn namelijk heel bang voor bijen."

Haar inspanningen hebben als doel het uitsterven van de olifanten tegen te gaan. "We zitten echt op een keerpunt, zowel in Afrika als in Azië, maar ik blijf optimistisch. De dieren zijn het ook waard. Het zijn sleutelfiguren in de natuur: als zij verdwijnen heeft dat een domino-effect."

Vanwege de première van Forest Hope is zij voor even terug in Nederland, in het ouderlijk huis in Vlaardingen. "We zijn supertrots op haar", zegt moeder Tonie van de Water. Vader Leo: "We hebben veel contact hoor. We zijn haar vaak gaan opzoeken in Thailand en nu ook in Zuid-Afrika."

Luciferdoosje

De liefde voor dieren zat er al jong in. Tonie van de Water:"We wonen vlakbij een singel met veel insecten. Als ik dan een vlieg doodsloeg, bewaarde Antoinette het dier in een luciferdoosje. Zwart geschilderd met een kruis. Ze zal toen een jaar of vier zijn geweest."

Ze vervolgt: "Maar eigenlijk houdt ze van alle dieren. De olifanten zijn op haar pad gekomen, maar het hadden net zo goed krokodillen kunnen zijn..."