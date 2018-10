Deel dit artikel:













NK Boksen 2019 in Worldhotel Wings in Rotterdam Boksen

Het NK Boksen vindt komend jaar plaats in Rotterdam. In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 januari strijden de beste boksers van Nederland om de titel in het Worldhotel Wings op Rotterdam The Hague Airport.

Op het NK Boksen kunnen alle A- en B-klassers en jeugd zich inschrijven en wordt er gevochten in verschillende gewichtsklassen. Vanwege het drukke programma van de nationale selectie vindt het NK in 2019 eerder plaats dan normaal. Vanaf december kunnen de boksers zich inschrijven voor het belangrijkste nationale kampioenschap.