Ezels, het reuzenhert, dierenvriendschappen en donker en stilte

Ezels, wat at het uitgestorven reuzenhert, dierenvriendschappen en donker en stilte in Chris Natuurlijk van 27 oktober.

In het Berbers spreekwoordenboek Tien op een ezel van Mohammed Benzakour komen veel dieren voor. De schrijver geeft in Chris Natuurlijk een voorproefje van de lezing die hij daarover geeft in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Wat at het uitgestorven reuzenhert?

Zo blij dat er in de ijstijd geen tandenborstels waren. In een kies van het uitgestorven reuzenhert zijn voedselresten gevonden.Wetenschappers weten nu wat dit reuzenhert graag at.

Echte vrienden

Albatrospaartjes blijven levenslang bij elkaar en ze kunnen wel 60 of 70 jaar worden. Het is een van de verhalen uit het boek De grondel & de garnaal over vreemde vriendschappen in het dierenrijk. Dat dus ook over dierenliefde gaat!

Snakken naar duisternis en stilte

De Nacht van de Nacht gaat zaterdag 27 oktober (misschien wel geruisloos) over in de Dag van de Stilte op zondag 28 oktober.In Chris Natuurlijk hoor je hoe belangrijk duisternis en stilte zijn voor de natuur én voor de mens.



