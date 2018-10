Tientallen jongeren spelen Fortnite tegen wapenbezit

Het klinkt tegenstrijdig: kinderen een schietspel laten spelen in een actie tegen wapenbezit. Toch gebeurt het vrijdagmiddag in Rotterdam-Zuid.

In Checkpoint de Arend, een wijkgebouw in Feijenoord, spelen maar liefst zo'n zeventig à tachtig kinderen het populaire Fortnite. Volgens een van de initiatiefnemers van het project 'Wapens de wijk uit', Ronald Schouten, is het heel logisch dat hier een schietspel wordt gespeeld.

"Schietspelletjes zijn van alle dag, 50 jaar geleden deden we dat met een blaaspijp, nu is het Fortnite. Het is het grootste spel van het moment, de jeugd speelt het allemaal. Ook in Rotterdam."

Meer dan gamen

Tijdens de herfstvakantie wilden de initiatiefnemers een evenement organiseren voor de jeugd en zo ontstond het idee voor het game-event. Maar het gaat niet alleen om gamen. Tijdens het evenement is ook de politie en Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) aanwezig.

"Jongeren kunnen niet alleen punten scoren door te gamen", vertelt Schouten. "Ze kunnen ook punten scoren door een workshop bij te wonen in het wapenhok. Hier brengt de politie de gevaren van wapenbezit onder de aandacht op een luchtige manier, maar wel met echte en neppe wapens."

Belangrijk onderwerp

Volgens de initiatiefnemer is het noodzakelijk om jongeren bewust te maken van wapengeweld, omdat het aantal incidenten in Rotterdam met wapens hoger ligt dan in de rest van het land. In Rotterdam-Zuid is dit aantal zelfs nog net iets hoger. Wijkorganisaties vinden dit daarom een belangrijk thema om over te praten met de jeugd. "We willen kenbaar maken dat wapenbezit, ook als het om nepwapens gaat, niet gangbaar is en er alleen maar verliezers zijn."

De kinderen die aanwezig zijn bij het evenement worden gezien als de toekomst. Als zij een leuke middag hebben en wat leren, hopen de initiatiefnemers, politie en gemeente het wapenbezit in Rotterdam-Zuid te verminderen.