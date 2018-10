Clasie over Klassieker: 'Wij gaan naar Ajax toe om te winnen'

Feyenoord speelt zondag in Amsterdam tegen aartsrivaal Ajax. De thuisploeg begint als torenhoge favoriet aan de Klassieker. Veel mensen, ook Feyenoord-supporters, hebben geen vertrouwen in een goede afloop voor de Rotterdammers.

"Wij staan op het veld, wij hebben invloed. De mensen van buitenaf hebben alleen hun mening", zegt Clasie. "Ajax speelt goed voetbal, wij minder, al gaat het de laatste week wat beter in fases. Wij zullen daar heel goed moeten zijn. We moeten top zijn om te kunnen winnen, maar we gaan daar wel naartoe om te winnen. Wat de mensen van buitenaf zeggen, daar hebben wij geen invloed op."

Ajax - Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.