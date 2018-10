Politie en bewakers ingeschakeld voor Zombie Walk

Meer beveiligers dan voorheen en agenten van de politie moeten er dit weekeinde voor zorgen dat de Zombie Walk, morgenavond in de Rotterdamse binnenstad, veilig verloopt. Dat laat de organisatie weten.

Twee jaar geleden liep de loop, waar deelnemers eng verkleed aan mee doen, finaal uit de hand. Deelnemers aan de Zombie Walk in hartje Rotterdam werden belaagd en lastiggevallen. Vorig jaar werd de boel vervolgens afgeblazen, volgens de organisatie wegens een gebrek aan voorbereidingstijd.

"Bezoekers kunnen veilig meedoen", zegt organisator Anita Hoek. "Er is genoeg mankracht. Bewaking loopt mee, herkenbaar en in werkkleding. Ook de politie werkt mee. Over verdere veiligheidsmaatregelen wil Hoek verder niks zeggen.

Zaterdagavond start de optocht op het Grote Kerkplein om half negen. Deze tocht duurt pakweg twee uur. Daarna zijn er meerdere afterparty's op de Nieuwe Binnenweg.

In het verleden was de tocht ook al populair. Honderden deelnemers deden mee. Tijdens de uit de hand gelopen laatste optocht werden onder meer deelnemers belaagd met vuurwerk. De politie verrichte geen arrestaties.

"Halloween wordt steeds populairder in Nederland. Dus was het zonde dat we niet door konden gaan. Dat er behoefte is, merken we aan de animo. We verwachten vijfhonderd bezoekers, dat is veel meer dan voorheen."

Vanwege deze verwachte grote animo zijn vrijdagmiddag wel gesprekken gevoerd met de veiligheidsdiensten. "Daar hebben we veel vertrouwen uit geput. Alles wordt in goede banen geleid."