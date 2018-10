Deel dit artikel:













Douane vindt 1300 kilo cocaïne in Rotterdamse haven Douane vindt 1300 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is 1300 kilo cocaïne gevonden in een container gevuld met diepgevroren kippenlevertjes. De drugs hebben een marktwaarde van zo'n 30 miljoen euro.

De drugs werden 23 oktober aangetroffen tijdens een controle. Het containerschip was vanuit Brazilië naar Rotterdam gekomen. De lading was bedoeld voor een bedrijf op Schouwen-Duivenland in Zeeland. De cocaïne zat in 1300 losse pakketten, verstopt tussen de pallets met kippenvlees.