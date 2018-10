'Als wit meisje op een mbo 2 opleiding kun je je droombaan wel vergeten'

Dr. Talitha Stam onderzocht de aspiraties van meiden op het mbo. Wat bleek: Het oog is zo sterk gericht op andere groepen, zoals allochtone jongens, dat witte meisjes nauwelijks in beeld komen.

Met haar onderzoeksresultaten verscheen Talitha in de landelijke media en wist ze ook de politiek in beweging te brengen. Voor de Chicks was dit de aanleiding om met dr. Talitha Stam in gesprek te gaan. Voor de tweede keer, want vorig seizoen was ze ook te gast in het kader van dit onderzoek en was Chicks and the City het eerste media-optreden dat zij deed. YES, primeurtje!).

Luister hier de tweede podcast van Chicks and the City waarin radiochicks Amber en Lisa het samen met presentatrice Natasja Morales en dr. Talitha Stam hebben over ambities, wit privilege en vroegtijdig schoolverlaten.