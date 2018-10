Wat at het uitgestorven reuzenhert?

Plantenresten gevonden in de kies van het uitgestorven reuzenhert laten zien wat het beest in de laatste ijstijd graag at.

In het zand van de Zandmotor, afkomstig van de bodem van de Noordzee, is een kies van het uitgestorven reuzenhert gevonden. In die kies zijn plantenresten achtergebleven. Het is een belangrijke vondst want wetenschappers hebben hierdoor achterhaald wat het dieet van het reuzenhert was.

De kies en de daarin gevonden stuifmeelresten liggen opgeslagen in het depot van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR) Paleontoloog Bram Langeveld en amateur-paleontoloog Dick Mol van het NMR hebben aan het onderzoek meegewerkt en vertellen op 27 oktober in Chris Natuurlijk waarom dit zo'n belangrijke ontdekking is.

