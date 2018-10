Gladys uit Vreewijk droomt van carrière in de politiek

"Stiekem droom ik van de Tweede Kamer", vertelt Gladys Cleve uit Rotterdam-Vreewijk. "Ik ben trots op mijn werk in onze wijkraad, maar ooit wil ik naar Den Haag."

Afgelopen zomer kwam Cleve landelijk in het nieuws toen ze door een voorbijfietsende man werd aangesproken op haar huidskleur. Ze neemt het gesprek op en plaatst de video online. Het filmpje wordt meer dan 1 miljoen keer bekeken.

Samen

"Het was een rot-ervaring", blikt Cleve terug. Naast dat ze veel vrijwilligerswerk doet in Vreewijk, is ze dus ook lid van de wijkraad in haar buurt. "Maar zo zie je maar dat het belangrijk is om in gesprek te gaan."

Volgens Cleve is de dialoog een belangrijk middel om verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen. "Meer dan ooit zie ik nu het belang van verbinden", zegt Cleve. "Dat geldt ook voor de verschillen tussen arm en rijk en jong en oud."

Stiekem

"Ik snap dat mensen die hier al heel lang wonen moeite hebben met hoe de wijk verandert", vervolgt ze. "Maar door met elkaar te praten komen we al een heel eind. Eet met elkaar. Nodig elkaar uit."

Over haar toekomstdroom is Gladys duidelijk. "Nu zet ik me graag in voor Vreewijk", zegt Cleve. "Maar ik zou het ook geweldig vinden om plaats te nemen in de Rotterdamse gemeenteraad. En als ik heel eerlijk ben droom ik stiekem zelfs van de Tweede Kamer. Maar dat is echt iets voor later."