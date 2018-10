‘Strijd tegen woningbouw Hitsertse Kade is nog niet gestreden’

De werkgroep Hitsertse Kade blijft actief strijden tegen de bouw van twaalf woningen bij de zonneweide aan het Haringvliet in Zuid-Beijerland. Berichten over dat er een streep door de woningbouwplannen zou zijn gegaan noemt de groep ‘te voorbarig’.

“De strijd is zeker nog niet gestreden”, benadrukt Martijn Trouwborst van de werkgroep. “Er is nog geen beslissing genomen en die wordt ook pas genomen door de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Dus we denken dat het nog alle kanten op kan.”

Renovatie wel nodig

De werkgroep is daarom bezig met het ontwikkelen van alternatieve plannen voor ‘de kaai’, zoals het veldje bij de Hitsertse Kade genoemd wordt. Want een renovatie van het gebied is wel nodig.

“Bewoners van het dorp zijn tegen woningbouw. En dus willen we met ideeën komen waar wél draagvlak voor is”, aldus Marcella Plas.

Al meer dan vijfhonderd Zuid-Beijerlanders stuurden ideeën op. “En de brievenbus rammelt nog steeds.” Komende maandagavond worden in de Eendrachtshoeve de plannen gepresenteerd.

Geen draagvlak

Wethouder Paul Boogaard moedigt dit aan. “Zuid-Beijerland is van de Zuid-Beijerlanders. Dus als het plan geen draagvlak heeft, dan komt het er niet. En ik merk zelf ook dat er geen draagvlak is. Maar de bal ligt bij de initiatiefnemer, projectontwikkelaar Zeelenberg.”