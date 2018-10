Vlog 12: Hélène langs bij Feyenoorder, tattoo-kunstenaar én hiphopartiest Ritchie

Hélène ging deze week op bezoek bij Ritchie: Feyenoord-supporter, tattoo-kuntenaar én hihhopartiest. Hij zette al meerdere bijzondere Feyenoord-tatoeages en daarom trok Hélène naar Overschie om hem aan de tand te voelen.

Naast het tatoeëren doet Ritchie meer. Zo trad hij al eens op in De Kuip. "We hebben een nummertje gemaakt voor Feyenoord: 'Groeten uit Rotterdam'. Dat was vorig jaar voor de bekerfinale. Toen hebben we opgetreden in De Kuip. Dat was hartstikke leuk."

Bekijk hierboven heel de vlog van Hélène.