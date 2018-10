Deel dit artikel:













André Hazes drie avonden in uitverkocht Ahoy: 'Ik wil dat dit de HazesDome wordt'

Zanger André Hazes speelt vrijdagavond de eerste van drie avonden in een stijf uitverkocht Ahoy. Zenuwachtig is hij niet. Hij heeft enorm veel zin in de optredens.

"Vorig jaar was het een hel", zegt de zanger die onlangs is verhuisd naar Berkel en Rodenrijs. "Ik heb mezelf gek gemaakt, dat het alleen maar fout kon gaan. Nu probeer ik het positief in te zien." Nu de zanger in Berkel woont, kan hij na zijn concerten gewoon thuis gaan slapen. HazesDome In Ahoy spelen is extra bijzonder voor Hazes. "Ik vind de geschiedenis van Ahoy echt te gek. Hier heeft Sinatra nog gestaan, dat gevoel vind ik te gek. M'n vader heeft hier 21 keer gestaan, ik wil dat dit een beetje de HazesDome wordt." In Ahoy spelen is extra bijzonder voor Hazes. "Ik vind de geschiedenis van Ahoy echt te gek. Hier heeft Sinatra nog gestaan, dat gevoel vind ik te gek. M'n vader heeft hier 21 keer gestaan, ik wil dat dit een beetje de HazesDome wordt." Hazes heeft een speciaal plekje op het podium voor zijn overleden vader. "Ik heb een kruk voor het drumstel met een biertje en een bordje 'gereserveerd'. Dat is hetzelfde bordje als waar we het allereerste concert mee hebben gedaan. En dan heb ik een jas die die vaak droeg, z'n horloge en z'n ketting." "Pik, één seconde..." Meer dan die uiterlijke zaken hoeft niet van Hazes: "Ik denk dat ik van mijn vader op dit moment geen advies gewild. Die maakte zichzelf zo gek." Wel had de zanger vrijdagavond graag na de show met zijn vader willen praten, over hoe het ging, als een trotse vader. Meer dan die uiterlijke zaken hoeft niet van Hazes: "Ik denk dat ik van mijn vader op dit moment geen advies gewild. Die maakte zichzelf zo gek." Wel had de zanger vrijdagavond graag na de show met zijn vader willen praten, over hoe het ging, als een trotse vader. "Maar ik had hem nu heel ver uit m'n buurt gehouden. Het was een enorme zenuwpees", lacht Hazes. "Ik zou, als hij er nu zou zijn, zeggen: pik, één seconde, na de show gaan wij meteen met elkaar babbelen, maar laat me nu effe." Dat Hazes er zin in heeft vrijdagavond straalt duidelijk van hem af. "Niet normaal. Ik heb er zo'n zin in! Ik heb hier echt naartoe gewerkt. Ik ben zeven maanden gestopt met roken, ik heb keihard gesport", somt hij op. "Het kan niet anders dan een wereldavond worden."