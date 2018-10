Deel dit artikel:













Cor Pot in FC Rijnmond over klassieker: 'Je krijgt altijd kansen' Cor Pot

Cor Pot vindt dat Feyenoord niet achterover moet gaan leunen tegen Ajax in de klassieker zondag. De coach raadt de Rotterdammers aan om een stukje voor de middenlijn vol druk te zetten op Ajax. En dan is het geenszins een verloren wedstrijd bij voorbaat: "Je krijgt altijd één of twee kansen. Je krijgt altijd kansen."

Om verdedigend meer zekerheid in te bouwen, oppert Pot het plan om met Vilhena hangend op links te spelen. Dan zou Larsson verwezen worden naar de bank en kan Yassin Ayoub de positie overnemen van Vilhena op het middenveld. Pot liet zich ook kritisch uit over het nieuwe samenwerkingsverband tussen de jeugdopleidingen van Sparta en Ajax en hij kwam terug op zijn periode bij Sparta, als assistent-trainer van Dick Advocaat, vorig seizoen. Ook vaste analisten Dennis van Eersel en Geert den Ouden schoven aan bij presentator Etienne Verhoeff aan de desk van FC Rijnmond en bespraken de ontwikkelingen bij Excelsior en FC Dordrecht. Bekijk hierboven de FC Rijnmond-uitzending.