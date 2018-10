'Alleen een wonder kan de nieuwjaarsduik in Rockanje nog redden'

De jaarlijkse nieuwjaarsduik in Rockanje gaat komende jaarwisseling zo goed als zeker niet door. De strandtent waaruit de duik vertrekt is na dit seizoen verkocht en nu is er geen startplek meer. De verwachting is dat die ook niet gevonden gaat worden.

Steven Zoon heeft een fietsenwinkel in Rockanje. Hij is voorzitter van de organisatie. "Je vindt niet zomaar een locatie waar je 600 duikers kwijt kan. Ze komen binnen om zich om te kleden en een minuut later zijn ze weer weg. Dat is nogal wat."

Te mooi en te groot

Volgens de fietsenmaker is het succes mede de oorzaak van deze situatie. "Het evenement was te mooi en te groot geworden. Daar zijn we nu het slachtoffer van geworden."

Alle alternatieven zijn bekeken, maar dat leverde niets op. Daarom liet de organisatie maar vast weten dat de kans groot was dat er komende jaarwisseling geen georganiseerde duik is aan de Tweede slag bij Rockanje.

Wonder

"Het is nu nog maar twee maanden. Je moet wat naar buiten communiceren, mensen rekenen er anders op. We moesten nu wel een knoop doorhakken. We zijn er nog mee bezig, maar alleen een wonder kan de huidige editie nog door laten gaan", zegt Steven Zoon.

"We hebben ook de optie van een grote tent op het strand onderzocht, maar dat was eigenlijk ook niet te doen. Daarnaast moet het ook allemaal aan de veiligheidseisen voldoen."

Bij de laatste editie van de Nieuwjaarsduik in Rockanje deden nog 600 mensen mee.