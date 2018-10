Sparta pakt periodetitel na benauwde zege op Telstar

Sparta is vrijdagavond periodekampioen geworden door een 3-2 overwinning op Telstar. Lars Veldwijk maakte in de eerste helft twee doelpunten voor Sparta, invaller Halil Dervisoglu scoorde de derde goal in de tweede helft. Door het binnenhalen van de periodetitel speelt Sparta sowieso play-offs om promotie naar de eredivisie.

Sparta was de gehele eerste helft beter dan de bezoekers uit Velzen-Zuid. Qua veldspel domineerde de Rotterdammers en dat resulteerde in de 16e minuut in de eerste échte kans. Maar Deroy Duarte schoot na een mooi overstapje van Thomas Verhaar wat wild over. Een paar minuten later lag de eerste goal er wel in voor Sparta. Een hoekschop van Verhaar viel op het hoofd van clubtopscorer Lars Veldwijk: 1-0.

Drie minuten later was het exact hetzelfde recept. Verhaar nam de corner, Veldwijk kopte binnen: 2-0. Dat was meteen ook de ruststand waar de ploegen de kleedkamer mee opzochten.

Matige tweede helft

In de tweede helft was het spel van Sparta een stuk minder. Telstar werd sterker, maar niet veel gevaarlijker. Toch was het, door klungelig verdedigen van Sparta, Tyrell Ondaan, die Telstar dichterbij kon brengen na rust. Hij schoot de bal achter Kortsmit: 2-1.

Onzeker Sparta

In de fase na de 2-1 werd Sparta onzeker. Het hinkte op twee gedachten. Of de overwinning behouden óf voor de 3-1 gaan. Daar profiteerde Telstar van. Dylan Mertens schoot namelijk vrij snel na de aansluitingstreffer Telstar naar 2-2.

Tot aan tien minuten voor tijd bleven beide ploegen vervolgens droog staan qua doelpunten. Totdat Halil Dervisoglu de bal kon binnenwerken nadat de bal eerst op de lat én op de paal was beland. Hij maakte de bevrijdende 3-2, die uiteindelijk voldoende bleek voor de periodetitel.

Zoals gezegd plaatst Sparta zich door het binnenhalen van de periodetitel voor de play-offs om promotie naar de eredivisie.

Scoreverloop

23' 1-0 Lars Veldwijk26' 2-0 Lars Veldwijk54' 2-1 Tyrell Ondaan65' 2-2 Dylan Mertens81' 3-2 Halil Dervisoglu