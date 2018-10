Dames Excelsior-Barendrecht geven voorsprong uit handen tegen FC Twente

De vrouwen van Excelsior-Barendrecht zijn er vrijdag niet in geslaagd om te winnen van FC Twente. De ploeg van Richard Mank verloor thuis, ondanks een 1-0 voorsprong, met 1-3.

Eline Koster zette Excelsior Barendrecht vlak voor rust nog op een 1-0 voorsprong. Maar twintig minuten voor tijd nam Twente het over. Het maakte via Jassina Blom gelijk en zette daarna aan om ook de 1-2 te forceren. En die kwam er vijf minuten voor tijd ook. Myrthe Moorrees schoot uit een vrije trap strak in de linkerhoek binnen.

In blessuretijd wisten de dames van Twente tot overmaat van ramp via Renate Jansen ook nog een derde doelpunt te maken.