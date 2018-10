Deel dit artikel:













Opnieuw RET-medewerker aangevallen in de tram Foto: archief

Een tramconducteur is vrijdagavond aangevallen door een jongeman bij de halte Kruisplein in Rotterdam. De politie is nog op zoek naar de dader.

Rond 21:45 uur ontstond een ruzie tussen een passagier en de conducteur. Het is nog onduidelijk waarom de twee ruzie kregen, op welke manier de conducteur is aangevallen en waar hij gewond is, zegt de politie vrijdagavond. De conducteur was aanspreekbaar en doet aangifte.