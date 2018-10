Deel dit artikel:













Auto glijdt Gorinchemse sloot in bij afrit A27 Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Een automobilist is vrijdagavond langs de Nieuwe Wolpherensedijk in Gorinchem het water in gereden. Volgens de politie ligt er mogelijk olie op de weg en is de bestuurder daarover weggegleden.

De bestuurder kwam op eigen kracht uit de auto en er hoefde geen ambulance te komen. De auto heeft wel veel schade opgelopen. Het water waar de auto in terecht kwam is niet het kanaal, maar een sloot aan de andere kant van de weg onder het viaduct van de A27. De weg wordt tussen de twee rotondes bij de A27 afgezet en schoongemaakt.