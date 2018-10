Dwangsom van 60.000 euro voor Dordtse panden Voorstraat was terecht

De gemeente Dordrecht heeft terecht een dwangsom van 60 duizend euro opgelegd aan de eigenaren van drie vervallen panden aan de Voorstraat. Dat zegt de Raad van State deze week.

De panden zijn in 2008 geërfd door twee broers. Na een inspectie door de Omgevingsdienst bleek er van alles mis te zijn met de gevels van de panden. De goot lekte, pleisterwerk zat los en het schilderwerk bladderde af. De vergane panden zijn een doorn in het oog van de gemeente, omwonenden en winkelend publiek.

Daarom moesten ze gerepareerd worden van de gemeente Dordrecht. Dat deden de broers niet, daarom legde de gemeente een dwangsom van 20 duizend euro per pand op. Een van de eigenaren maakte bezwaar omdat de gemeente de last verkeerd zou hebben geadresseerd, namelijk aan hem persoonlijk in plaats van aan 'de erven'. Dat vond de rechtbank ongegrond, maar de man ging in hoger beroep.

De eigenaar vond ook dat de reparaties onuitvoerbaar zijn, vanwege de dwangsom van 60 duizend euro en omdat de gemeente de panden in beslag had genomen. Hij zegt daarnaast geen geld te hebben voor de reparaties. Die zouden volgens hem meer dan een half miljoen kosten.

De Raad van State zegt dat de reparatie pas lastig uitvoerbaar zijn geworden nadat de gestelde termijn voor de reparaties was verlopen. Dat de kosten zo hoog zijn, heeft de erfgenaam van het pand in zijn hoger beroep niet hard kunnen maken.