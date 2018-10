Deel dit artikel:













Henk Fraser over periodetitel Sparta: 'We winnen een mini-prijs' Henk Fraser

Sparta heeft vrijdagavond de periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie gepakt. Door een 3-2 overwinning op Telstar was het kampioenschap een feit. Sparta-trainer Henk Fraser is blij met de titel, maar plaatst wel wat kanttekeningen bij het spel van de Rotterdammers.

Dat Sparta het zo lastig kreeg, vond Fraser onnodig. "Zeker als je kijkt naar de beginfase en de eerste helft, dan hebben we het onszelf zo onnodig moeilijk gemaakt. Ik vond dat wij de bovenliggende partij waren, eigenlijk moet je het dan uitbreiden. Zelfs na rust, bij de kans van Mohamed Rayhi, dat is gewoon 3-0. Als je die maakt kan je zo uitlopen naar 4-0 of 5-0. Nu gebeurde het tegenovergestelde en had je hem zelfs kunnen verliezen." Bekijk hierboven heel het interview met Henk Fraser.