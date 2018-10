Deel dit artikel:













Volg De Graafschap-Excelsior op Radio Rijnmond De Graafschap-Excelsior

Excelsior gaat zaterdagavond op bezoek bij De Graafschap. De Kralingers, die in de eredivisie achtste staan, blijven bij een overwinning op de Superboeren zeker nog een speelronde in het linkerrijtje. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, volg je op Radio Rijnmond.

Het duel in Doetinchem, dat om 19:45 uur begint, is namelijk volledig te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis Kranenburg is de commentator op De Vijverberg. Ronald van Oudheusden presenteert de show. Radio Rijnmond Sport start om 19:00 uur en duurt tot en met 22:00 uur. In dit bericht verschijnt later ook een liveblog rondom De Graafschap-Excelsior.