De Nooijer na Jong PSV-FC Dordrecht: 'Prima gedaan, maar meer kunnen scoren'

FC Dordrecht heeft vrijdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Jong PSV. De Schapenkoppen stonden met rust 2-0 achter, maar kwamen in de tweede helft terug tot 2-2. Als het aan trainer Gérard de Nooijer had gelegen, dan was zijn ploeg met drie punten uit Eindhoven vertrokken.

"Ondanks dat we met 2-0 achter stonden in de rust, vond ik dat we prima speelden", zegt De Nooijer, die vindt dat zijn ploeg het uitstekend heeft gedaan. "We hebben een fantastische tweede helft gespeeld, maar we hadden nog drie à vier goals erbij kunnen maken. Jong PSV heeft geen kans meer gehad."

De Nooijer vertelt dat tijdens de rust 'onstuimigheid' in de kleedkamer van FC Dordrecht was. "Het waren wat scheldpartijen, maar dat is prima. Je moet de spelers dan tot rust manen. Dan zie je dat we in de tweede helft weer prima voetballen."

