Auto verwoest door brand in Schiedam Foto: MediaTV

In Schiedam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in vlammen opgegaan. De rode wagen stond geparkeerd aan de Piet van Gentstraat.

De brandweer kwam rond 02:15 uur ter plaatse en heeft de brand geblust. De wagen is volledig verwoest. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.