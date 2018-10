Plantenresten gevonden in kies uitgestorven reuzenhert: 'het begin van een spannende ontdekking'

In het zand van het opgespoten schiereiland de Zandmotor is een kies van het uitgestorven reuzenhert gevonden. In die kies zijn plantenresten achtergebleven. Een belangrijke vondst, zeggen Bram Langeveld en Dick Mol van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

De Zandmotor is een kunstmatig schiereiland dat enkele jaren geleden ten zuiden van Den Haag is aangelegd door Rijkswaterstaat. Het zand komt van de bodem van de Noordzee. "Paleontologen vinden van alles op deze stranden", zegt amateur-paleontoloog Dick Mol. "Nu was er een verzamelaar die een kies vond. In de plooien dacht hij vegetatieresten te zien. Hij heeft zijn tanden niet goed gepoetst."

Het verbaast paleontoloog Bram Langeveld dat die resten nooit bij andere kiezen gezien zijn. "Daar is nooit door iemand aandacht aan besteed", voegt Mol toe. "Inmiddels hebben we in zo'n dertig tot veertig kiezen plantenresten gevonden."

Nieuwe informatie

Uit de resten kan veel informatie worden gehaald. "Wat heeft het reuzenhert gegeten, in wat voor landschap heeft het dier geleefd, wat heeft dit dier gegraasd?", somt Langeveld op. Onder meer resten van het plantje Alsem werd gevonden in de kies. Dat is geen plant die in de IJstijd een groot gedeelte van het landschap bedekte, maar bevat wél veel calcium. "Dat is uitgerekend datgene wat je nodig hebt om een enorm gewei op te bouwen", zegt Mol.

"Ze hebben selectief planten gegeten die ze blijkbaar aantrekkelijk vonden", zegt Langeveld. "Ze hebben doelgericht gezocht. We leren nu wat het beest 42 duizend jaar geleden gegeten heeft."

Volgens Langeveld en Mol is de vondst van de plantenresten pas het begin van een spannende ontdekking. "Op een gegeven moment weten we precies waarom die dieren hier uitgestorven zijn", zegt Mol. "Als je het complete beeld hebt, kan je gaan speculeren. Was het overbejaging, uitsterving of iets anders?"

Depot

De kies ligt opgeslagen in het depot van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. "Voor de wetenschap is het cruciaal dat de kies en de stuifmeelpreparaten bewaard blijven in een openbaar toegankelijke instelling", zegt Langeveld. "Ik ben heel blij dat wij hier in dit museum onze collectie kunnen bewaren."