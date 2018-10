Deel dit artikel:













Chauffeur rijdt slagboom Thomassentunnel kapot Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

Bij de Thomassentunnel in de A15 is zaterdagochtend een slagboom kapot gereden. De tunnelbuis richting de Maasvlakte was daardoor tot ongeveer 11:30 uur afgesloten.

De slagbomen waren naar beneden na een eenzijdig ongeval eerder deze ochtend. Er lag olie op de weg dat nog opgeruimd moest worden. De chauffeur van een vrachtwagen negeerde vervolgens meerdere rode kruisen en reed de slagboom kapot, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Monteurs hebben de slagboom hersteld. Rond 11:30 uur kon de tunnel weer open.