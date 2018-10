Deel dit artikel:













Wagen te water in Hoek van Holland; twee mensen zwaargewond Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In Hoek van Holland is zaterdagochtend een 45 kilometer-wagentje met twee oudere mensen te water geraakt. De wagen is volgens de brandweer vanaf een steil talud in het water bij de Dwarshaak terechtgekomen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De wagen bleef grotendeels drijven. Het tweetal is met onderkoelingsverschijnselen uit de wagen gehaald. Eén van hen is ter plaatse gereanimeerd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.