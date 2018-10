Stilte, ruimte en duisternis tijdens Nacht van de Nacht

Zaterdagavond zal het in delen van de regio donkerder zijn dan normaal gesproken. Tijdens de Nacht van de Nacht worden bij verschillende bedrijven, gemeenten en huishoudens de lichten gedoofd, om zo aandacht te vragen voor het belang van het donker.

Onder meer de kerken in Heerjansdam en Dirksland doven de lichten. Ook lichtmasten verspreid over de regio worden zaterdagavond gedimd.

"Door de enorme overdaad aan verlichting wordt het donker bedreigd", zegt Kester Freriks. Hij is schrijver van het boek 'Stilte, Ruimte, Duisternis' en ging op zoek naar deze drie waarden in de natuur. "Nu merk je dat heel veel mensen stilte, ruimte en duisternis terug willen."

Op verschillende plaatsen wordt de Nacht van de Nacht aangegrepen om een nachtwandeling te maken of naar sterren te kijken. Dat kan onder meer in Spijkenisse, Schiedam en Papendrecht. Ook kunnen liefhebbers nachtklimmen in het Kralingse Bos, op zoek naar vleermuizen in Zwijndrecht en op stap met een fotograaf in Capelle aan den IJssel om nachtfoto's te maken.

De Nacht van de Nacht wordt gevolgd door de Dag van de Stilte. Mensen worden opgeroepen om zondag tussen 11:00 uur en 12:00 uur stil te zijn. Op het eiland Tiengemeten wordt deze dag een stiltewandeling georganiseerd met meditatie tussendoor en ook in het Dordtse Wantijpark kunnen liefhebbers in alle rust wandelen.