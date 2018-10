De vragen van 27 oktober 2018

We hadden weer een prachtige uitzending met een levende bibliotheek, griezelige snoepjes en een verdwenen stuk Rotterdam.

Het mysterie van de verdwenen nummers

Krijn Harteveld uit Rozenberg belde om te vragen: mijn vrouw en ik wandelen regelmatig op de Charloise Lagendijk. Deze straat begint bij nummer 940, en ze lopen tot ongeveer 400. Ik wil graag weten waar de nummers 1 t/m 400 zijn gebleven. Is dat nog te zien op een oude kaart, of zo?

Topcover

Petra Kiers vroeg aan Okkie: wat is de de top 5 van meest gecoverde nummers? Wie is de originele artiest en hoeveel covers zijn er van dat betreffende nummer bekend? White Christmas en Volare zullen daar zeker wel bij horen...

Torenhoog

Luuk Bonthond vroeg via Facebook: ik hoorde vandaag in het nieuws dat men een torenflat van 215 meter hoog gaat bouwen (de Zalmhaventoren). Mijn vraag is: tot hoe hoog kan men bouwen en veroorzaakt dat geen ontzettende windvlagen tussen die torenflats door?

Alex Boon uit Scheveningen voegde daar aan toe: en hoe diep moet je eigenlijk heien voor zo’n hoge toren?

Hallerzieligen

Hannie Moelker uit Oosterflank vraagt: wanneer is Halloween overgewaaid naar ons land? En wat is hier nu anders dan hoe het in Amerika was? Hebben ze daar dan ook Allerheiligen en Allerzielen? En gaan ze daar ook aanbellen voor snoep net als bij Sint-Maarten?

Kringloopduiten

Tom Schot uit Spijkenisse belde om te vragen: waar gaat het geld naartoe van de kringloopwinkels als ze spullen verkopen... een goed doel misschien?

Een nootachtige vraag

Alex Romers vraagt: voor mijn muziekinstrument saxofoon moet ik nu noten leren lezen. Wie heeft deze muzieknoten ooit bedacht?

Tweede... maar toch kampioen

Pia van der Mout uit Klaaswaal vraagt: gisteren is Sparta periodekampioen geworden. Ze staan echter tweede op de ranglijst. Wat is de regel hiervoor?