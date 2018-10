Praten met een ‘levend boek' in de Rotterdamse bieb

In de Centrale Bibliotheek in Rotterdam kunnen bezoekers zaterdag praten met een 'levend boek'. Het is de derde keer dat Human Library, zoals het evenement wordt genoemd, wordt georganiseerd in de bibliotheek.

De levende boeken zijn mensen waarover veel vooroordelen bestaan. Zo kan je onder andere aanschuiven bij een man die onder de tatoeages zit, een rechter en een militaire transgender. In totaal kunnen zaterdag dertig levende boeken worden 'geleend'.

De formule Human Library komt oorspronkelijk uit Denemarken. Inmiddels wordt het in verschillende landen uitgevoerd. Het idee is dat bezoekers in de belevingswereld van een ander kunnen stappen door het gesprek te gaan met iemand met een bijzonder of extreem levensverhaal, een opvallend beroep, een specifieke levensovertuiging of een bepaalde aandoening.

"Deze mensen hebben in het dagelijks leven allemaal te maken met een vooroordeel", zegt programmamaker Marjolijn Molenaar. "Juist het gesprek is een hele gave manier om er achter te komen wat het verhaal achter dat vooroordeel is."

Vooroordelen bespreken

In de gesprekken in de Human Library is het de bedoeling dat bezoekers al hun vragen kunnen stellen en al hun vooroordelen kunnen bespreken met de persoon tegenover hen. Zo ontdekten de gesprekspartners van een rechter dat ze heel aardig en sprankelend is.

Anderzijds merkte de rechter dat er toch een soort nervositeit was bij de bezoekers om het gesprek met haar aan te gaan. "En dat terwijl ik in mijn werk toch vooral met kritische mensen te maken hebt", legt zij uit. "Dat heb ik hier helemaal niet gemerkt. Ze waren écht benieuwd hoe ik tot een oordeel kwam."

"Als je uit je eigen bubbel stapt, leer je altijd weer wat nieuws van elkaar", zegt Molenaar. "Als bibliotheek ben je veel meer dan een plek met boeken. Het is een centraal punt in de stad waar je elkaar ontmoet en waar verhalen uitgewisseld worden."