Het Klassiekermoment van Ruud: de 'nieuwe realiteitszin' van Feyenoord

Stefan de Vrij namens Feyenoord in duel met Dimitri Bulykin van Ajax in het seizoen 2011/2012 (Bron: ANP - Olaf Kraak)

In aanloop naar De Klassieker blikt RTV Rijnmond Sport de komende dagen terug op eerdere edities van Ajax-Feyenoord. Ondanks dat de Rotterdammers de laatste jaren in Amsterdam bijna geen resultaten halen, zijn er nog genoeg iconische momenten te benoemen. In de laatste aflevering gaat chef sport Ruud van Os terug naar het seizoen 2011/2012.

Het gaat om de datum van 23 oktober 2011. Feyenoord speelde in de Amsterdam ArenA met 1-1 gelijk tegen Ajax. "Het bijzondere aan die wedstrijd was dat Feyenoord, op één dag na precies een jaar geleden, met 10-0 van PSV verloor. Op dat moment zijn we dus 364 dagen later en de wereld zag er helemaal anders uit voor Feyenoord", vertelt Van Os, die vooral de rol van de toenmalige trainer Ronald Koeman noemt.

"Hij bracht Feyenoord een soort nieuwe realiteitszin bij. Je hoeft niet aan te vallen in de ArenA. Je moet de boel dichtgooien en van daaruit proberen te voetballen", zegt Van Os.

Dat lukte bijna voor Feyenoord. Stefan de Vrij zette de Rotterdammers in de 61e minuut op 0-1, maar de thuisploeg maakte met tien man nog gelijk via Jan Vertonghen. "Het was een bijzondere editie van De Klassieker, omdat er spelers speelden van wie niet had verwacht dat zij deze wedstrijd ooit zouden spelen."

Verder merkt Van Os met oog op komende zondag nog het volgende op: "Wanneer niemand - net als 2011 - iets van Feyenoord verwacht en de Rotterdammers niet het spel hoeven te maken, dan is de ploeg op haar sterkst."