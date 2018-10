Deel dit artikel:













Amateurvoetbal: Slechte generale voor ASWH

ASWH heeft het laatste competitieduel in de derde divisie zaterdag voor de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht niet kunnen winnen. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht ging in Friesland met 4-2 onderuit tegen Harkemase Boys. Jesper van den Bosch en David Almeida maakten in de eerste helft de goals voor withemden.

Na tien wedstrijden bevindt ASWH met zestien punten zich in het linkerrijtje van de derde divisie. Woensdag gaat de ploeg van trainer Cesco Agterberg naar stadion Galgenwaard voor het duel tegen FC Utrecht in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. SteDoCo won in Groesbeek op bezoek bij Achilles '29 met 1-0. Het team uit Hoornaar is zevende met achttien punten na tien duels. Tweede divisie Barendrecht speelde zonder twijfel de meest spectaculaire wedstrijd in de tweede divisie. De ploeg van coach Albert van der Dussen kon thuis het doelpuntrijke duel tegen Rijnsburgse Boys echter niet winnend afsluiten (4-5). Navajas Sanchez scoorde een hattrick namens de thuisploeg. Barendrecht heeft na tien wedstrijden nog maar tien punten en staat in het rechterrijtje. Jong Sparta pakte op bezoek bij Kozakken Boys een punt na een 1-1 gelijkspel. De belofteploeg uit Rotterdam is na tien wedstrijden derde met twintig punten. De Treffers-Excelsior Maassluis start pas om 18:00 uur. Hoofdklasse A Zwaluwen boekte op bezoek bij FC 's-Gravenzande een knappe 3-2 overwinning. De Vlaardingers staan na deze zege tegen de Westlanders, die de nummer twee van de competitie zijn, na negen confrontaties op de negende plek met twaalf punten. Zwaluwen was de enige regioploeg in de hoofdklasse A die kon winnen. Overige uitslagen:

Jong FC Den Bosch - Spijkenisse 3-0

SC Feyenoord - Achilles Veen 3-3

sv DFS - Capelle 3-1

Smitshoek - RKAV Volendam 2-3

Ter Leede - XerxesDZB 5-0