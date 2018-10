Deel dit artikel:













Boëtius trefzeker voor Mainz tegen Bayern München Jean-Paul Boëtius viert zijn treffer voor Mainz tegen Bayern München (Bron: ANP - Armando Babani)

Jean-Paul Boëtius heeft zaterdag zijn eerste goal in de Bundesliga voor 1. FSV Mainz gemaakt. De oud-buitenspeler van Feyenoord scoorde in het thuisduel tegen Bayern München de gelijkmaker. Dit doelpunt was echter niet genoeg voor de winst, want de landskampioen van Duitsland won alsnog met 2-1 van Mainz.

In de eerste helft had Leon Goretzka Bayern München aan de leiding gezet (0-1). Vlak na de rust tikte Boëtius een voorzet vanaf de rechterkant binnen. Thiago Alcántara scoorde namens Bayern München net na het uur de 1-2. Boëtius kwam afgelopen zomer over van Feyenoord. Hij speelde tegen Bayern München zijn zesde competitiewedstrijd voor Mainz, dat met negen punten uit negen wedstrijden in het rechterrijtje bivakkeert.