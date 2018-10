Nieuwe partij wil van Europa een krachtpatser maken

De stemming zaterdag over de Declaration of Amsterdam. Foto: Volt.

Het is misschien even slikken voor Rotterdammers, maar er zitten grote ambities achter: de Declaration of Amsterdam. Met de verklaring werd zaterdag de campagne gelanceerd van de nieuwe Europese partij 'Volt'. De partij wil alles anders gaan doen in Europa, ook vanuit de Rijnmondregio.

Volt mikt op zeker 25 zetels bij de verkiezingen voor het Europees parlement in mei 2019. Het partijprogramma bestaat uit drie speerpunten: Allereerst wil Volt de Europese Unie 'fixen', onder meer met meer zeggenschap voor de Europese burger. Europa moet daarnaast een economische krachtpatser worden die internationaal meetelt, en een rechtvaardige en duurzame gemeenschap.

Voorzitter Reinier van Lanschot van de Nederlandse Volt-afdeling: "Veel problemen in de lidstaten van de Europese Unie zijn ontstaan door een gebrek aan Europese samenwerking. Denk aan het vluchtelingenprobleem en de migratie. Migranten zouden bijvoorbeeld heel bruikbaar kunnen zijn voor de Rotterdamse haven, maar dan moet dat wel in goede banen geleid worden."

Volt spreidt zich inmiddels als een lopend vuurtje door Nederland. In juni werd de Nederlandse afdeling opgericht en nu zijn er al afdelingen in dorpen en steden van Groningen tot Maastricht, vertelt voorzitter Reinier van Lanschot. "We hebben ook al teams in oprichting in Rotterdam en Barendrecht."

De partij werd in 2016 opgericht door twintigers uit Italië, Duitsland en Frankrijk. Tegen de achtergrond van de Brexit, de opkomst van nationalistische partijen in Nederland (PVV) en Frankrijk (Le Pen) en van Donald Trump in de VS werd te weinig gesproken over de waarden waarmee zijzelf waren opgegroeid. Dat moest anders.

Achter Volt zitten nu nog vooral jongeren. "Maar onze man in Barendrecht is in de zeventig. En ons oudste lid is 94. De gemiddelde leeftijd is daardoor nu naar 35 opgetrokken", aldus Van Lanschot.

Doordat de partij veel jongeren bereikt, is Volt een gewild doelwit van de meer traditionele partijen om samen te werken. Van Lanschot begrijpt dat, maar ziet dat niet zitten. "Het is makkelijk om er zo even duizenden jongeren bij te krijgen, maar we willen het zelf gaan doen."

De komende maanden wordt Volt zichtbaar in heel Nederland, belooft de voorzitter. Zowel in dorpen en steden wil de partij afdelingen oprichten die evenementen gaan organiseren en onder meer in discussie gaan over de machinaties en de hiaten in de Europese samenwerking.