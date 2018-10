Deel dit artikel:













Van der Mark sluit seizoen op podium af zonder te racen Michael van der Mark (Bron: ANP - Vincent Jannink)

Michael van der Mark heeft het seizoen in de WK Superbike op de derde plek afgesloten. De Rotterdamse Yamaha-coureur hoefde daarvoor niet meer in actie te komen. De laatste race, op het Lusail International Circuit in Qatar, werd vanwege het slechte weer met regen en een zandstorm afgelast.

De Britse coureur Jonathan Rea had zijn vierde wereldtitel al eerder dit seizoen veiliggesteld. In de WK-stand heeft hij nu 545 punten. Chaz Davies uit Groot-Brittannië is tweede met 356 punten. Van der Mark volgt op 333. "Te veel water op de baan en rekening houdend met de conditie van de banden van de motoren heeft ons doen besluiten dat het niet veilig was in deze omstandigheden te racen", luidde de verklaring van de raceleiding.