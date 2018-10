Automobilist sportauto mag zes keer dokken vanwege herrie

Een boete maal zes voor herrie maken in Rotterdam-centrum

Een automobilist die zaterdag in het centrum van Rotterdam voor geluidsoverlast zorgde, is zes keer bekeurd omdat hij niet naar oom agent wilde luisteren.

Agenten gingen op de bestuurder af toen hij op de Schiedamsedijk met zijn 'snelle' sportauto flink stond te gassen. De man kreeg een bekeuring.

Toen hij wegreed, besloot hij zijn kunstje nog een keer te herhalen. Ook dat leverde een boete op.

Kennelijk ging het zo nog een tijdje door, want uiteindelijk kon de man met zes bekeuringen op zak doorrijden. Hoe hoog het bedrag is dat hij moet betalen, is niet bekend.