ZPB eindelijk van de nul af

ZPB H&L Productions heeft zaterdagavond in de eredivisie heren de eerste overwinning van het seizoen gepakt. De Barendrechtse formatie was met 12-9 te sterk voor ZV De Zaan uit Zaandam. De ploeg van coach Zoran Stanisic is na vier duels elfde met drie punten.

De eerste periode werd afgesloten met een 5-1 voorsprong voor ZPB. De marge van vier treffers werd doorgetrokken naar de rust (8-4). Ook in de derde periode kwamen de Barendrechtse waterpoloërs sterk voor de dag (11-5). De Zaan kon in de laatste periode nog wel wat terug doen, waardoor de eindstand 12-9 werd.

SVH is tot nu toe de enige ploeg in de eredivisie die geen punten heeft. De Rotterdamse formatie verloor in Borculo met 14-6 van Schuurman BZC. Het team uit Hillegersberg is de hekkensluiter.

Aanstaande maandag is in Sportclub Rijnmond een reportage te zien over ZPB-De Zaan. De uitzending volgt direct na FC Rijnmond, dat om 17:23 uur begint. Vervolgens wordt de uitzending ieder uur herhaald.