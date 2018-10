Excelsior hard onderuit tegen De Graafschap

Excelsior heeft zaterdagavond op de Vijverberg een grote nederlaag geleden tegen De Graafschap. De Kralingers verloren in Doetinchem met 4-1 van de Superboeren.

De bezoekers waren na twee minuten al dichtbij de openingsgoal. Ryan Koolwijk schoot een vrije trap op de lat, waarmee De Graafschap met de schrik vrij kwam. De thuisploeg kwam wel op voorsprong. Het was Daryl van Mieghem, die in het verleden voor Excelsior speelde, die in de 25e minuut de 1-0 op het scorebord zette.

Acht minuten voor de rust maakten de Rotterdammers nog gelijk. Elias Már Omarsson schudde twee tegenstanders van zich af en wist vervolgens raak te schieten (1-1).

Desastreus

Maar de mannen van trainer Adrie Poldervaart zakten in de tweede helft helemaal door het ijs. De ingevallen Furdjel Narsingh zette De Graafschap vlak na de rust op 2-1. Zes minuten later kopte Youssef El Jebli raak (3-1). Tot overmaat van ramp kreeg Excelsior-verdediger Jurgen Mattheij een (onterechte) tweede gele kaart, waarna hij met een rode kaart eraf moest.

De tien man van Excelsior konden een vierde treffer van De Graafschap uiteindelijk niet meer voorkomen. Fabian Serrarens maakte twintig minuten voor tijd de 4-1. Vervolgens kreeg De Graafschap nog een aantal kansen, maar Excelsior bleef meer tegendoelpunten bespaard.

De Graafschap-Excelsior 4-1 (1-1)

25' 1-0 Daryl van Mieghem

38' 1-1 Elias Már Omarsson

49' 2-1 Furdjel Narsingh

55' 3-1 Youssef El Jebli

70' 4-1 Fabian Serrarens

Rood: 66' Jurgen Mattheij (2x geel)

Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Messaoud (59' El Hamdaoui), Koolwijk (82' Oude Kotte); Edwards, Omarsson (82' Hadouir), Bruins