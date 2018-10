Deel dit artikel:













Man verbrand na losschieten pakking in stoomcabine De Fokkerstraat in Schiedam. Foto: MediaTV

Een man is in de Fokkerstraat in Schiedam zaterdagavond gewond geraakt bij werkzaamheden in een stomerij. Hij moest met fikse brandwonden naar het ziekenhuis.

De man was in de stomerij bezig met een leiding van een stoomcabine. Plots schoot een pakking los en kreeg het slachtoffer de volle lading hete stoom over zich heen. Er zou ook een explosie zijn geweest. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De man is daarna naar het ziekenhuis vervoerd.