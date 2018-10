Deel dit artikel:













Zaalsporten: Sliedrecht Sport met drie punten weg uit Nijmegen De volleybalheren van Sliedrecht Sport eerder dit seizoen

De volleybalmannen van Sliedrecht Sport hebben zaterdagavond in de eredivisie een overwinning geboekt. In Nijmegen zegevierde de ploeg van trainer Paul van der Ven met 3-0 ((17-25, 18-25 en 21-25) in sets tegen VoCASA.

Na deze zege nemen de Sliedrechtse heren een plek in het linkerrijtje in. Sliedrecht Sport is vijfde met zes punten uit drie wedstrijden, maar heeft in tegenstelling tot meerdere ploegen in de eredivisie een aantal duels minder gespeeld. Badminton TFS Barendrecht kon in eigen huis geen feestje vieren. De Barendrechtse badmintonformatie ging met 7-1 onderuit tegen Hoornse BV uit Hoorn. In de eredivisie staat TFS Barendrecht één na laatste met negentien punten uit acht wedstrijden. TFS Barendrecht kon in eigen huis geen feestje vieren. De Barendrechtse badmintonformatie ging met 7-1 onderuit tegen Hoornse BV uit Hoorn. In de eredivisie staat TFS Barendrecht één na laatste met negentien punten uit acht wedstrijden. Basketbal 4Consult/Binnenland behield ook in de derde eredivisiewedstrijd van het seizoen de ongeslagen status. De basketbalsters uit Barendrecht stuurden Dozy Den Helder met een nederlaag naar huis (79-62). Het team van coach Joost van Rangelrooy heeft als koploper zes punten. 4Consult/Binnenland behield ook in de derde eredivisiewedstrijd van het seizoen de ongeslagen status. De basketbalsters uit Barendrecht stuurden Dozy Den Helder met een nederlaag naar huis (79-62). Het team van coach Joost van Rangelrooy heeft als koploper zes punten.