De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag een uur terug

Het is weer zover, in de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uurtje terug. Van 3 uur naar 2 uur. Dat betekent lekker een uurtje langer slapen, maar voor sommige mensen ook weer een bioritmeprobleem.

Jaarlijks de klok vooruit zetten in het voorjaar en terug zetten in het najaar zorgt bij sommige mensen voor flinke aanpassingsproblemen. Zoals Anouk Verhaaf die tien jaar geleden een petitie startte voor het afschaffen van de zomer- en wintertijd. "Ik heb enorm veel last van de zomertijd. Ik ben dan moe, kan niet wakker worden, heb een algeheel gevoel van lamlendigheid", vertelde ze in de uitzending Rijnmond Nu van RTV Rijnmond.

In de uitzending kwam ook chronobioloog Bert van der Horst van het Erasmus MC aan het woord. Hij onderzoekt de relatie tussen tijd en levende organismen. Want naast de mens worden ook dieren en zelfs planten beïnvloed door de tijd.

Ook de koeien zijn 's ochtends niet uit hun nest te krijgen Boer Arie

Boer Arie uit de Hoeksche Waard kan daar over meepraten. Zijn melkkoeien hebben een overgangsperiode nodig als de klok weer voor of achteruit gaat. "Als je in ene een uur gaat verspringen met melken, dan zijn ze 's ochtends niet uit hun nest te krijgen. Veertien dagen lang merk je dat ze slecht naar de melkstal willen komen." Door de melktijden telkens iets te verschuiven, lossen de boeren het probleem op, maar volgens Arie hoeft de zomer- en wintertijd in zijn sector niet zo nodig.

Belangrijke vraag voor Van der Horst en zijn collega's is welke invloed de biologische klok heeft op het ontstaan en genezen van ziekten. Het is al langer bekend dat een verstoord bioritme, bijvoorbeeld door nachtdiensten, het risico op bepaalde aandoeningen vergroot. "In de jaren negentig is onderzoek gedaan naar verpleegkundigen en stewardessen. Daaruit is gebleken dat zijn anderhalf keer vaker kans hadden op het krijgen van borstkanker als hun collega's die geen nachtdiensten hadden of intercontinentaal vlogen."

Ook is volgens Van der Horst duidelijk dat naarmate iemands biologische klok stabieler is, ofwel zijn slaap- en waakritme beter in evenwicht is, een therapie beter aanslaat. "En ook het tijdstip van het innemen van medicijnen kan verschil maken."

Europese tijdzones

Nederland heeft ergens in de jaren zeventig de zomertijd, die ook wel daylight saving time wordt genoemd, ingevoerd. Eigenlijk verkeren we sindsdien in een soort onnatuurlijke tijdzone waarbij in zomer en winter hetzelfde tijdstip voor heel Europa geldt, terwijl er toch duizenden kilometers liggen tussen de oost- en westgrens van ons continent.

Zowel Verhaaf als Van der Horst snappen niet waarom Europa niet is opgedeeld in verschillende tijdzones. "Onze standaardtijd zou beter in een tijdzone met de Engelsen passen."

Zomertijd 2019?

EU-voorzitter Jean Claude Juncker heeft voorgesteld om vanaf 2019 te stoppen met het schakelen tussen zomer- en wintertijd. Hij wil dat de lidstaten zelf kiezen of ze definitief 'gaan' voor de zomer- of wintertijd. Den Haag is er nog niet over uit wat het moet worden. Ook het Europees parlement en de Europese Commissie moeten er nog een besluit over nemen.

Mocht de politiek er niet uit komen dan gaat de zomertijd weer in op 31 maart 2019.