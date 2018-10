Regioarchieven grijpen naast titel Stuk van het Jaar

De inzendingen van archieven uit het Rijnmondgebied zijn niet bij de laatste drie geëindigd bij de verkiezing Stuk van het Jaar. De tweejaarlijkse verkiezing is tijdens de Maand van de Geschiedenis. Publiek kan stemmen op de inzendingen van archieven uit het hele land.

Uit de regio Rijnmond hebben het Stadsarchief Rotterdam, het Stadsarchief Vlaardingen en het Regionaal Archief Dordrecht meegedaan. De winnaar is zaterdagavond tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum bekend gemaakt: het CBG I Centrum voor Familiegeschiedenis.

Lees ook:

Inzendingen regioarchieven maken kans op titel Stuk van het Jaar

Het thema van de Maand van de Geschiedenis en voor de verkiezing Stuk van het Jaar is dit jaar ‘opstand’. Het Stadsarchief Rotterdam heeft de hoes van het album ‘Stem op mij’ van het ’t Asoosjale Orkest ingestuurd. Een album vol met protestliedjes uit 1972. De tekening op de albumhoes is gemaakt door Ton Ravesloot.

Vanuit Vlaardingen is een stil protest ingezonden. Een ‘aangiftebiljet voor den hoofdelijke omslag’ uit 1921. Hoofdelijke omslag is gemeentebelasting. De belastingplichtige heeft op de achterkant een tekening gemaakt waarmee hij duidelijk maakt dat hij wordt afgeknepen door de gemeente.

Dordrecht heeft het publiek laten kiezen welk stuk naar de landelijke verkiezing zou gaan. Een meerderheid stemde voor een tekening van Willem Paets waarop de dode lichamen van de bekende Dordtenaren Johan en Cornelis de Witt te zien zijn. Ze zijn in 1672 gelyncht door het volk.

Het Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag heeft dit jaar gewonnen met ‘kattebelletjes uit de Belgische opstand’. Ze zijn gemaakt door Abraham Eijbergen die in 1830 als musketier is ingekwartierd in Den Bosch. Hier heeft hij korte berichtjes gemaakt over de toestand van zijn bataljon die een inkijk geven in het harde dagelijks leven van een dienstplichtig militair tijdens de Belgische Opstand.

De winnaar heeft de Stuk van het Jaar bokaal uit handen van fotografe en oud-nieuwslezeres Sacha de Boer gekregen. Op de tweede en derde plek zijn respectievelijk Tresoar (archief in Friesland) en het Gelders Archief geëindigd.

De tweejaarlijkse verkiezing is voor de archieven een mooie kans om te laten zien wat voor bijzondere schatten ze in huis hebben. Naast stads- en regioarchieven hebben ook het Nationaal Archief en verschillende bedrijfsarchieven meegedaan. In totaal waren er dit jaar 44 inzendingen. Via de website www.stukvanhetjaar.nl heeft het publiek kunnen stemmen. Over twee jaar is er weer een Stuk van het Jaar verkiezing.