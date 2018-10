Deel dit artikel:













Mattheij (Excelsior) over tweede gele kaart: 'Erg overdreven' Jurgen Mattheij

Excelsior beleefde in Doetinchem een desastreuze avond tegen De Graafschap. De Kralingers gingen op De Vijverberg met 4-1 onderuit en moesten het eredivisieduel met tien man afmaken nadat Jurgen Mattheij twee gele kaarten had gekregen. De centrale verdediger was het niet eens met de tweede prent van scheidsrechter Joey Kooij.

"Ik deed er alles aan om hem (Fabian Serrarens, red.) niet neer te leggen", legt Mattheij uit. "Het is goed gedaan door die speler van De Graafschap. Ik vind het persoonlijk een beetje zwak gefloten door de scheidsrechter. Maar als hij het zo ziet, dan moet je ermee leven. Maar deze gele kaart vond ik heel erg overdreven." Mattheij is van mening dat Excelsior nog goed aan de wedstrijd tegen De Graafschap begon. Maar de Rotterdammers kenden een slechte tweede helft. "Iedereen is gefrustreerd. Het is ons eigen schuld. We hebben als team gefaald", aldus de verdediger. Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Jurgen Mattheij.